Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Tipi'nin aldığı karar..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. EDHO 150. bölümde Tipi ablası ve Haşmet arasındaki yakınlaşmayı öğrenirken, aldığı karar herkesin sabrını taşırıyor. Fragmanda yayınlanan görüntülerin ardından Haşmet öldü mü sorusunun cevabı ise dizinin izleyenleri tarafından merak ediliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar
Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar. Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaparlar. Altan ise düşmanı düşmana kırdırmak için yapılan plana karşılık derhal harekete geçecektir. Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşür. Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alır. Masanın bir üyesi olmasının yanında, Çakırbeylilerle akraba olan Haşmet'in ölüm kararını tek başına veren Tipi, bu hareketiyle herkesin sabrını zorlayacaktır.
Behram'ı öldürerek bir hainden kurtulduğunu zanneden masa üyeleri ise nasıl bir yanılgının içinde olduğunu öğrenmek üzeredir. Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri bir bir temizlemek zorunda kalan Tufan'ın elleri her geçen gün biraz daha kana bulaşır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz— Eşkiyatv (@eskiyatv) December 1, 2019
150.bölüm fragmanı #edho pic.twitter.com/iOFZA3kz2r
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