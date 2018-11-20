Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde Ateş ağa düştü! Yeni fragman...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Alparslan, içlerindeki hainin Ateş olduğunu herkesten önce öğrendi. İlyas ise bu gerçeği bilmediğinden telafisi imkansız bir hatanın eşiğindeydi. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

Alparslan, içlerindeki hainin Ateş olduğunu herkesten önce öğrenmiştir. İlyas ise bu gerçeği bilmediğinden telafisi imkansız bir hatanın eşiğindedir. İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi, dostunun elinden ölümünü beklerken diğer tarafta ablası Emine'nin de canı tehlikededir. Yaşadığı acıların sorumlusunun Ateş olduğunu öğrenen Emine'nin, bu gerçekle yüzleşmesi kolay olmaz. İsminin açığa çıktığını öğrenen Ateş ise yarım kalan işlerini tamamladıktan sonra ortadan kaybolmayı planlamaktadır. İlyas, Tipi'ye yaptıklarından ötürü daha da öfkeli biçimde Ateş'i yakalamakla ilgilenirken Hızır da eli kolu bağlı oturamaz. Her ne kadar işlerini İlyas'a devretmiş olsa da Ateş yerine Tipi'nin hedef gösterilmiş olmasına kayıtsız kalamayacaktır. Herkesin tek bir amaç etrafında birleşmesi de Alparslan ve İlyas'ın tekrar birlikte hareket etmesine vesile olacaktır.

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BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

İlyas, itaatsizlikle suçlayarak, sildiğini söylediği Alparslan'ı, otelinde dahi görmek istemiyordur. Hızır da iki Çakırbeyli arasındaki anlaşmazlıktan rahatsızdır. Köşesine çekildikten sonra, ailenin reisi olarak tayin ettiği İlyas'a yapılan hatayı kendine yapılmış kabul eder. Alparslan, amacının ailesini korumak olduğunu söylese de, böyle bir savunmanın Hızır için bir geçerliliği yoktur. Alpaslan yine de sınırları zorlamak zorunda olduğunu düşünmektedir. Fedailere net bir mesaj yollar: Ya haini verin ya da ben yokum! İzzet'in önündeki engelleri tek tek ortadan kaldıran Ateş için çember daralmıştır. İlyas dört bir yandan saldırırken, İzzet ve Ateş tekrar bir araya gelerek, ortaklıklarını devam ettirebilmek adına büyük bir oyun hazırlar. Herkesin yıkımına neden olabilecek bu oyunun kurbanı ise Tipi olacaktır...