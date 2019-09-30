Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Hızır'dan 'Meftun ailesi' planı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yarın yayınlanacak yeni bölümü öncesinde dizinin fragmanı ekranlara geldi. Yeni bölümde Hızır Çakırbeyli ve Meftun Ailesi arasındaki savaş iyice kızışıyor. Peki yeni bölüm fragmanında yayınlanan plan ne? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu haftaki bölümünden dikkat çeken o sahneler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu hafta yayınlanacak. 140. bölüm öncesinde ekranlara gelen fragmanda Hızır'ın oğlu Hızır Ali ile birlikte kimsenin bilmediği bir plan içinde olduğu görüntülere yansıyor.
Hızır, Meftun'ların tüm aile fertlerini öldürme planı için oğlundan gizli bir ekip kurmasını istiyor. Meftun Ailesi de masada Çakırbeyli'leri bitirmek için bir hamle yaptıkları görülüyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında başka hangi detaylar var?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 1 Ekim Salı akşamı ekranlara saat 20:00'da gelecek.
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