Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Hızır'dan kritik karar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu akşam yayınlanacak yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde Hızır'ın masa üyelerini toplayarak kritik bir karar aldığı görülüyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Boran ve Behzat'ın hamlesi Hızır'ı ikisi hakkında kritik bir kara almaya zorluyor. Feyyaz'ın oğluna düzenlenen saldırının ardından çıkan Behzat ve Boran masanın kurallarına karşı gelmiş oluyor..
Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır. Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır.
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