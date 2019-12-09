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Televizyon
09.12.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında hain bulunuyor!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında hain bulunuyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanacak yeni bölümü öncesinde dizinin fragmanı ekranlara geldi. Yeni bölüm fragmanında uzun zamandır masa üyelerinin aradığı sorunun cevabı bulunuyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında içlerinde hain nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanacak yeni bölümü öncesinde merakla cevap aranan soru yanıt buluyor. Öncelikle Behram'ın hain olarak işaret edildiği masada gerçek hain ortaya çıkıyor.

Hızır hainin Tufan olduğunu öğrenince 'İnsan en yakınındakilerin kötü olabileceğine ya da kötülük yapabileceğine inanmak istemiyor' diyerek Tufan için bu sözleri söylüyor.

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