Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında gündem Tufan!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde içlerindeki hainin Tufan olduğunu öğrenen masa üyeleri acı gerçeği kabul etmek istemeselerde tüm yaşananlar Tufan'ı açığa çıkardı. Son bölümün finalinde ise beklenmeyen bir olay yaşanmıştı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanın hainin Tufan olduğunu öğrenen Hızır, Tufan'ın karşısına çıktı.. Yüzleşmek için Hızır'ın yanına giden Tufan ise silahını çektiğinde oğlu Orhan'ı vurmuştu. Yaşananların ardından yeni bölümde neler olacağı merak konusuydu.
Yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde bu hafta neler yaşanacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz— Eşkiyatv (@eskiyatv) December 15, 2019
152.bölüm fragmanı #edho pic.twitter.com/5kUgdDhhLR
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