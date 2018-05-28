Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde dikkat çeken olaylar fragmanda bir araya geldi. Dizinin son bölümünde Derya kaçırılmış, Hızır ve Meyrem'in boşanması gündem olmuştu.. Yeni bölüm fragmanında Yaşar, Derya'nın izini sürerken, Tipi'nin karşısına hiç beklenmeyen bir isim çıkıyor.. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 105. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde Yaşar'ın tüm işleri bırakma kararı alması dikkat çekiyor. Tipi'yi hastanede ziyaret eden Kudret'in ona neler söyleyeceği merak konusu olurken, yeni bölümde Derya'nın kurtulup kurtulamayacağı da merak edilen bir diğer konu.
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