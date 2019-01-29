Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında büyük restleşme
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 45 saniye süren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. Bölüm fragmanına Emir ve İlyas’ın restleşme sahnesi damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanıyla birlikte önemli ipuçları geldi. 29 Ocak Salı akşamı yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. Bölümünde abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmeyen İlyas, gözünü karartıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. Bölüm fragmanı ve detayı…
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Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.
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