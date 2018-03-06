Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında büyük plan devreye giriyor..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanında Hızır düşmanların üzerine gidiyor. Saldırıya geçtikçe daha büyük bir düşmanını gören Hızır, Ünal ile birlikte tehlikeli bir operasyonun içine dahil oluyor.

Hızır ve Ünal Kaplan, ortak düşmanları ortaya çıkarmak amacıyla çıktıkları yolda çok önemli bir isim olan Güneş'e vararak büyük bir başarı elde etmişlerdir. Bu yolda onlara ayak bağı olan herkesin sırayla yok edilmesinin zamanı gelmiştir. Bunlardan en önemlisi, aileye sızarak Çakırbeylileri içerden bitirme görevini üstlenen Selda'dır.

Hızır'ın planlarından biri de el koydukları tırın içine saklanan Alparslan sayesinde Güneş'in mekanını belirleyip baskın yapmaktır. Tırın götürüldüğü yerin bir depodan daha fazlası olduğunu öğrenen Çakırbeyliler, ulaştıkları bu önemli bilgiyle vakit kaybetmeden harekete geçerler. Öncesinde, evde konuşulanlardan herkesin Şahin Ağa'nın mekanında toplanacağı bilgisini edinen Selda, bu bilgiyi Ekrem'le paylaşmakta geç kalmaz. Her iki tarafın da karşılıklı kuracağı pusular yüzünden yaşanacak yeni kayıplar kaçınılmaz olacaktır.