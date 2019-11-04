Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Altan'dan yeni plan
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu hafta yayınlanacak bölümü öncesinde dizinin fragmanı ekranlara geldi. Hızır'ın aldığı son haberden sonra tepkisi merak edilirken, Altan'ın yaptığı yeni planlar ise Hızır'ın üstüne gitmeye devam edeceğini gösteriyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşananların ardından yeni bölümde neler olacağını merak eden dizinin izleyenleri yayınlanan fragmandaki detayları merak ediyorlar.
Bu hafta yayınlanacak bölümde Hızır'a yönelik planlarını genişleten Altan, Sevda'nın hamile olmasını öğreniyor mu sorusu merak uyandırdı. Hızır ve Sevda arasında kopan ipler Sevda'nın hamile olması ile yeni bir hal alıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?
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