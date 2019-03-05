Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanına infaz sahnesi damga vurdu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni bölüm fragmanına infaz sahnesi damga vurdu. Salı akşamları izleyicilerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bugün 127. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlandı. Entrika sahnelerin ağırlıklı olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan son bölümünde İlyas yolda aracıyla giderken kurşunların hedefi olmuş, final sahnesinde ise Hızır, Zeki'nin kurduğu bombalı tuzaktan son anda kurtulmayı başarmıştı. Şimdi ise gözler yeni bölümde. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünden görüntüler
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
Hızır Çakırbeyli'nin küçümsediği düşmanı Zeki, otelde kurduğu tuzakla beklenmedik bir hamleye imzasını atmıştır. Özlem'in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan'ın görevi olacaktır. İstediğini alana kadar yolundan vazgeçmeyecek olan Zeki, Çakırbeylileri karşısına alarak açtığı savaşta, masanın yeni üyeleriyle ortaklık kurmaya çalışır. Masanın paylaşmaya yanaşmayacağı haraca karşılık, Alparslan'ın saklı tuttuğu depoların yerini öğrenip el koymayı amaçlamaktadır. Çalarak elde edeceği paralar karşılığında yeni dostlar edinmeyi amaçlayan Zeki'nin, Hızır'dan sonraki hedefi Alparslan olacaktır. Tedbirleri arttırmak yerine Çakırbeylilere açılan savaşa karşılık verme görevini üstlenen Alparslan'ın hayatı büyük risk altındadır.
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