Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bomba kimin için?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta kupa maçı nedeniyle yayınlanmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm detaylarını merak eden izleyiciler, fragmanı araştırıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, en son 30 Ocak Salı günü izleyici karşısına çıkmıştı. Kupa maçı nedeniyle ekran macerasına 1 hafta veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde Ömer’in geri dönüşü evde bayram havası estirirken; Hurşit şoku yaşanmıştı. Peki Ömer’i kurtarma pahasına kendisini tehlikeye atan Hurşit öldü mü? Hızır, Hurşit'in hesabını soracak mı? İşte, tüm bu soruların yanıtı niteliğindeki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. bölüm fragmanı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan son