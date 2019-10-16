Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Dizinin son bölümünde Alparslan'ın geri dönüşü ile Çakırbeyli Ailesi büyük şok yaşamıştı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanları genellikle diziden bir gün önce ekranlara geliyor.
Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır. Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır.
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