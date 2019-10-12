Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından bekleniyor. Son bölümde yaşananların ardından yeni bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli'nin nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Tarık Ünlüoğlu'nun uzun süredir tedavi gördüğü hastalık yüzünden yaşamanı yitirmesi ile usta oyuncunun dizide canlandırdığı Ünal Kaplan rolünün de hayatı son buldu. Bu durum ile birlikte Hızır Çakırbeyli'nin de bütün planları bozuluyor. Masanın yeni üyeleri Çakırbeyli Ailesi'ni bitirmek için planlar yaparken diğer üyelerde korkusuzca verdikleri kararın arkasından gidiyorlar. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde olacak.
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