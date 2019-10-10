Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından takip ediliyor. Son bölümde yaşananların ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara ne zaman gelecek sorusu cevap arıyor. Peki dizinin son bölümünde neler oldu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yaşanan olaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Tarık Ünlüoğlu'nun vefat etmesiyle birlikte dizide üstlendiği rol olan Ünal Kaplan rolü de diziye veda etti. Tarık Ünlüoğlu'nun sahnelerinden derlenen bir veda kolajı yapılırken, dizinin hikayesinde majör değişimler yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır Çakırbeyli, Meftun Aile ve Behram'ı da girdiği savaşın içine dahil ederek büyük bir çıkmazın içine giriyor. Çakırbeyli Ailesinin düşman sayısı her geçen gün artarken, Ünal Kaplan'ın da artık olmaması Çakırbeylilerin sonunun ne olacağı konusunda merak uyandırıyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara henüz gelmedi. Dizinin fragmanı pazar akşamı veya en geç dizinin yayın gününden bir gün önce ekranlarda oluyor
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