Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçtiğimiz hafta 5. sezonun ilk bölümü ile ekranlara dönmüş ve yeni bölümde bir çok karakter diziye dahil olmuştu. Peki EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli yeni düşmanlar ile karşı karşıya kalırken Meftun Ailesi diziye giriş yaptı. Usta oyuncuların canlandırdığı Meftun Ailesi'nde ilk bölümde oldukça ilginç olaylar yaşanırken, ailenin neler yapacağı da merak konusu.
Meftun Ailesi'nin kızı Sevda ile evlenecek olan Hızır Çakırbeyli, beklemediği bir aile içi hesaplaşmanın içinde buluyor kendisini..
İlk bölümde Meftun Ailesi'nin büyükleri olan Melike ve İbrahim arasında yaşanan konuşmanın ardından Melike, İbrahim'i zehirliyor ve ailenin başına kardeşinin geçmesini sağlıyordu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yaşananlardan sonra yeni bölümde neler olacağı merak konusu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Dizinin 141. bölüm fragmanı henüz ekranlara gelmedi. Dizinin fragmanı yayınlandığında detaylar haberimizde olacak
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