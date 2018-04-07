Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Dizinin son bölümünde yaşananların ardından yeni bölümde neler yaşanacağı beklenirken, yeni bölüm fragmanında Meryem'in sağlık durumu hakkında bilgi olacak mı merak ediliyor..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölüm fragmanı henüz ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanları genellikle pazar akşamları ekranlara geliyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştur. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşerler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmaz. Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçerler. Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir.
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