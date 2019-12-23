Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Meryem geri mi dönüyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü öncesinde sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Meryem geri dönüyor. Peki Meryem karakterini kim oynayacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ve Tufan arasındaki savaş artarak devam ederken, Hızır yeni bir tuzak kurarak Tufan'ı öldürmenin planlarını yapıyor. Hızır'ın hedefindeki bir diğer isim de Cengiz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında ise dizinin izleyenleri tarafından merak edilen bir gelişme yaşandı. Sevilen karakterlerden Meryem diziye geri dönüyor. Fakat Meryem karakterini tekrar Deniz Çakır mı canlandıracak o konu da bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümünde Meryem karakterinin kim tarafından oynanacağı yeni bölüm için merak edilen sorular arasında yer alıyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz— Eşkiyatv (@eskiyatv) December 22, 2019
153.bölüm fragmanı #edho pic.twitter.com/FfbflmSnom
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle