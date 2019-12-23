Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Meryem geri mi dönüyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ve Tufan arasındaki savaş artarak devam ederken, Hızır yeni bir tuzak kurarak Tufan'ı öldürmenin planlarını yapıyor. Hızır'ın hedefindeki bir diğer isim de Cengiz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında ise dizinin izleyenleri tarafından merak edilen bir gelişme yaşandı. Sevilen karakterlerden Meryem diziye geri dönüyor. Fakat Meryem karakterini tekrar Deniz Çakır mı canlandıracak o konu da bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümünde Meryem karakterinin kim tarafından oynanacağı yeni bölüm için merak edilen sorular arasında yer alıyor.