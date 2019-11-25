Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Hayriye Anne zehirleniyor mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünün ardından bu haftaki yeni bölüm öncesinde dizinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. EDHO'da bu hafta şaşırtan gelişmeler meydana geliyor. Fragmanın final sahnesinde ise Hayriye anne zehirlendi mi sorusu öne çıkıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanın neler yaşanıyor?
Tufan oğlunu kurtarmak için her geçen gün kendisini daha da zora sokacak işlerin içine sokarken, son kez diyerek giriştiği plan nasıl sonuçlacağı plan merak konusu oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu hafta yayınlanacak bölümü öncesinde ekranlara gelen fragman akıllarda soru işaretleri bıraktı. Sevda'nın önceki bölümde tedbir amaçlı kullanması için halası tarafından verilen zehri Çakırbeyli Ailesi'nin evinde kullanıyor ve zehri Hayriye annenin suyuna karıştırıyor..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz— Eşkiyatv (@eskiyatv) November 24, 2019
149.bölüm fragmanı #edho pic.twitter.com/ewAeHg659L
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