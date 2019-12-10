Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Hain ortaya çıkıyor..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanacak yeni bölümü öncesinde merakla cevap aranan soru yanıt buluyor. Öncelikle Behram'ın hain olarak işaret edildiği masada gerçek hain ortaya çıkıyor.

Hızır hainin Tufan olduğunu öğrenince 'İnsan en yakınındakilerin kötü olabileceğine ya da kötülük yapabileceğine inanmak istemiyor' diyerek Tufan için bu sözleri söylüyor.