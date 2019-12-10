Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Hain ortaya çıkıyor..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanında bu akşam yayınlanacak bölüm öncesinde masa üyelerinin uzun zamandır aradığı hainin kim olduğu ortaya çıkıyor. Tufan'ın bilgileri sızdırdığı ve aradıkları kişinin o olması Hızır'ı derinden etkilerken bu durumun sonunda neler olacağı da merak konusu.. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanacak yeni bölümü öncesinde merakla cevap aranan soru yanıt buluyor. Öncelikle Behram'ın hain olarak işaret edildiği masada gerçek hain ortaya çıkıyor.
Hızır hainin Tufan olduğunu öğrenince 'İnsan en yakınındakilerin kötü olabileceğine ya da kötülük yapabileceğine inanmak istemiyor' diyerek Tufan için bu sözleri söylüyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz— Eşkiyatv (@eskiyatv) December 8, 2019
151.bölüm fragmanı #edho pic.twitter.com/41VbBif5jv
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