Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı dün akşam ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanın Çakırbeyli Ailesinin peşine düştüğü hain ortaya çıkıyor.. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu hafta yayınlanacak bölümünde başka neler yaşanıyor? İşte detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta 115. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin bu haftaki bölümünde uzun süredir aralarındaki haini arayan İlyas bir dosya ile karşı karşıya geliyor. Fuat ve adamlarıyla bir anlaşma yapan İlyas, Fuat'ın tüm mallarına karşılık hainin adını istiyor.
Fakat yeni bölüm fragmanında ismi geçen kişinin Tipi olması kafalarda soru işareti bırakıyor..
İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacak detaylar
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle