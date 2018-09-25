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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
25.09.2018 - 08:42, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı.. İşte yeni sezonun ilk fragmanı

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı.. İşte yeni sezonun ilk fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi ve bu akşam yeni sezonun ilk bölümü ekranlara gelecek. Yayınlanan sezonun ilk fragmanında masada büyük bir kaos meydana geldiği görülüyor ve yeni katılan oyuncular dikkat çekiyor. İşte yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar

Hızır Çakırbeyli, bir yandan ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur. Gücüne güç katan yeni ortaklarıyla dünyadaki hiçbir kuvvetin karşılarında duramayacağını kanıtlama zamanıdır artık. Ünal Kaplan danışmanlığında, Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Kendini masaya davet ettiren sürpriz bir isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşler. Adeta meydan okuma yarışına dönüşen bu toplantıda, Çakırbeyliler bir kez daha itaat etmenin onlara göre olmadığını dünyaya kanıtlarlar. Masaya bıraktığı ölümcül hediyeyle asıl patronun kim olduğunu gösteren Hızır, yaptığı eylemin karşılığını çok geçmeden alacaktır.

Masada başlayan savaş, dışarıda yeni cepheler ortaya çıkartırken Alpaslan'a da büyük görevler düşer. Beklenmedik bir yerde ve zamanda, ailesinin hayatını kurtaracak bilgilerle karşısına çıkan eski bir dost, zorlu bir kararla karşı karşıya kalmasına neden olur. Hem devletine hem ailesine olan sadakatiyle tanınan Alparslan'ın kararı, O'nu yeni bir maceranın içine doğru sürükleyecektir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezonuyla 25 Eylül Salı akşamı Atv ekranlarında olacak...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı.. İşte yeni sezonun ilk fragmanı

Yakın zamanda 108. bölümü ile ekranlara gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonda Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın diziye katılacağı açıklandı.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?

Hüseyin Avni Danyal, 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırdı. Kurtlar Vadisi dizisinde ise Danyal karakterine can verdi.

 

 

 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv’de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı oynadı. Zeynep’in Sekiz Günü'nde (2007) Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü.

 

 

SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

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