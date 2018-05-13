Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı: Bir evladımızı kaybettik

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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13.05.2018 - 20:52, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı: Bir evladımızı kaybettik

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı: Bir evladımızı kaybettik

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlandı. Çatışma sahnelerinin olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. bölüm fragmanına Hızır'ın 'Bir evladımızı kaybettik' sözleri ve mezarlık sahnesi damga vurdu. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünden ilk görüntüler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. En son 8 Mayıs Salı akşamı yayınlanan dizisinin son bölümünde Hızır'ın Meryem'in gözü önünde Ceylanı öpmesi şaşırtmıştı. Finale ise Gönül ve Tipi'ye düzenlenen saldırı damga vurmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanıyla ise yine çok konuşulacak sahnelerin sinyali geldi. Çakırbeyli erkekleri ve Yaşar'ın mezarlıktaki sahneleri kafalarda soru işareti bıraktı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN!

Reşit belası henüz son bulmuşken, hızla ölüme doğru sürüklendiğinin farkında olan Ekrem derhal harekete geçer. Ünal Kaplan'ı, Hızır'ı yok etmeden, masanın kontrolünü ele geçiremeyeceği konusunda ikna etmeye çalışacaktır. Durmaksızın üstlerine salınan belalar yüzünden bir türlü rahat nefes alamayan Çakırbeyliler, asıl düşmanlarının daha büyük bir planla karşılarına çıkacaklarını bilirler. Reşit'in ellerinden kaçırdıkları yeğeni Kudret'in de bu planlarda maşa olarak kullanılabileceği konusunda haklı çıkacaklardır. Asıl derdi işi değil eşi olan Hızır ise Meryem'in hayatının kurtulabilmesi için kurduğu oyunun sonunu getirmekte kararlıdır. Bu oyun doğrultusunda aldatıldığını düşünen Meryem, karnındaki bebeğinden önce Hızır'dan vazgeçecektir.

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