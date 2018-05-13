Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı: Bir evladımızı kaybettik
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlandı. Çatışma sahnelerinin olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. bölüm fragmanına Hızır'ın 'Bir evladımızı kaybettik' sözleri ve mezarlık sahnesi damga vurdu. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünden ilk görüntüler!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. En son 8 Mayıs Salı akşamı yayınlanan dizisinin son bölümünde Hızır'ın Meryem'in gözü önünde Ceylanı öpmesi şaşırtmıştı. Finale ise Gönül ve Tipi'ye düzenlenen saldırı damga vurmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanıyla ise yine çok konuşulacak sahnelerin sinyali geldi. Çakırbeyli erkekleri ve Yaşar'ın mezarlıktaki sahneleri kafalarda soru işareti bıraktı.
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Reşit belası henüz son bulmuşken, hızla ölüme doğru sürüklendiğinin farkında olan Ekrem derhal harekete geçer. Ünal Kaplan'ı, Hızır'ı yok etmeden, masanın kontrolünü ele geçiremeyeceği konusunda ikna etmeye çalışacaktır. Durmaksızın üstlerine salınan belalar yüzünden bir türlü rahat nefes alamayan Çakırbeyliler, asıl düşmanlarının daha büyük bir planla karşılarına çıkacaklarını bilirler. Reşit'in ellerinden kaçırdıkları yeğeni Kudret'in de bu planlarda maşa olarak kullanılabileceği konusunda haklı çıkacaklardır. Asıl derdi işi değil eşi olan Hızır ise Meryem'in hayatının kurtulabilmesi için kurduğu oyunun sonunu getirmekte kararlıdır. Bu oyun doğrultusunda aldatıldığını düşünen Meryem, karnındaki bebeğinden önce Hızır'dan vazgeçecektir.
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