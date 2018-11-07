Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından dizinin izleyicileri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını internette araştırmaya başladı. EDHO son bölümde özellikle final sahnesi dikkat çekerken, Ünal'ın sonu ne oldu sorusu izleyicilerin merak ettiği konular arasındaki yerini alıyor. Peki dizinin dün akşamki bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 114. bölümünde Hızır emekli olarak yürütülen tüm işleri kardeşi İlyas'a bıraktı. Bu gelişmenin ardından İlyas'ın yaptıkları ise tam anlamıyla bir çok savaşı yeniden başlattı. 114. bölümün son sahnelerine doğru gelindiğinde ise dikkat çeken gelişmeler ardı ardına yaşandı. İlyas ve Alparslan aynı hedefe yönelince, kendisinden habersiz iş yaptığını gören İlyas yeğeni Alparslan'ı sert sözlerle uyararak onu artık sildiğini ve bir daha görmek istemediğini söyledi.
Yaşanan bu olayın ardından ise son sahne şaşırtan bir durum ile sonlandı. Hızır'ın evine bitkin bir halde gelen Ünal, 'beni zehirlediler Hızır' diyerek yere yığıldı. Bu sahne ile 114. bölüm sona erdi.
Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokar. Eğer bir anlaşma olacaksa şartlar nettir; içlerindeki hainin adına karşılık barış... Yapılan anlaşma sonucunu hainliğinin ortaya çıkması an meselesi olan Ateş'in, ardına saklandığı düzmece ilişkisi de başına bela olmaya başlar. Ateş, kendini kurtarabilmek için bu belayı hızlıca başından savacaktır. İlyas kontrolü tamamen ele almışken tozu dumana katar ve yaptığı infazlara imzasını atmaktan çekinmez. Bu tavırlarıyla düşmanlarının yüreğine korku salarken başlattığı büyük savaşın karşılığının bedelini tek başına ödemeyecektir...
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