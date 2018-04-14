Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde yaşananların ardından yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde sevilen karakterlerden Yaşar'ın saldırıya uğramak üzereyken bölümün bitmesi izleyenleri meraklı bir bekleyişe yöneltti. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananların ardından yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Hızır ve masa üyeleri tek karar üzerinde birleşirken, Ekrem ve Hakkı köşeye sıkışmış durumda. Son bölümde bunlar yaşanırken, diziye yeni dahil olan isim Reşit'in planları hızla devreye sokmaya çalışması tüm masa üyelerinin rahatsız olmasına sebep olur. Son bölümde Yaşar'ın da Reşit'le zıtlaşmasının ardından, Yaşar büyük tehtit altındadır.. Son sahnede ise Yaşar'ın ölümle burun buruna kalması yeni bölümde neler yaşanacağına dair merak uyandırdı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz yeni bölüm fragmanı haberimizde olacak.
Hızır Çakırbeyli şüphelerinde yine yanılmamış, arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Alparslan'ı takip ederek Meryem ve Ceylan'ı hastanede gafil avlamıştır. Karısının ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Hızır'ı kontrol etmek kolay olmayacaktır. Tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi'ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaşılır. Böylece sevdiklerine dokunanlara neler yapabileceklerini gösteren Çakırbeyliler düşmanlarından gelecek yeni tehlikelere karşı da önlem almış olurlar. Bu güç gösterisinin hemen ardından yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit adlı bir bela ortaya çıkar. Masadan alacaklı olduğunu söyleyerek karşısına dikilen bu belayı başından savmak isteyen Hızır bunu kolay kolay başaramayacaktır.
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