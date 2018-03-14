Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde istihbaratın başındaki isim Ceylan ve Hızır'ı sorgulamak için İstanbul'a geldi. İki ismi sorgulayan Hasan, hiç beklemediği bir olay ile karşılaştı. Öldü sandığı Davut karşısına çıktı. Bu sayede Ceylan'da Hızır'ın sakladığı sırrı öğrenmiş oldu.

Herkesi ölümle burun buruna getiren büyük planda sona yaklaşılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey zamanlamadır. Çakırbeyli Ailesi'nin içine yerleştirilmiş düşmanlar tek tek kendini açık etmeye başlamış, Yalçın'ın ele geçirilmesiyle de önemli bilgilere ulaşılmıştır. Kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ramak kaldığını fark eden Hasan, içerideki adamlarına harekete geçme emrini verir. Hızır ise tehlikenin farkındadır, Ünal Kaplan ve Ceylan'ı dikkatli hareket etmesi uyarır. Hızır'ın göz ardı etmemesi gereken asıl şey ise şimdiye kadar gücünü küçümsediği Selda ve Candan'ın özel yetiştirilmiş tetikçiler olmasıdır.