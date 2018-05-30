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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
30.05.2018 - 08:05, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Kudret tuzağa düştü!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Kudret tuzağa düştü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yaşananların ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu izleyiciler tarafından merak edilirken, bölümün son sahnesinde sürpriz olaylar yaşandı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Kudret, Yaşar'ın sevgilisi Derya'yı kaçırarak Yaşar'ın büyük bir karar almasına sebep oldu. Yaşar olaylardan sonra herşeyi bırakma kararı aldı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İntikam arzusuyla hareket eden Kudret, Cia'in desteğini arkasına almış olmanın vermiş olduğu özgüvenle babasını dahi öldürebilecek bir caniye dönüşmüştür. Ağına ikinci kez düşürdüğü Derya'nın peşinden, bu kez kurulan tuzağa tanık olan Meryem'in de canı tehlikeye girer. Çakırbeyliler ile birlikte Yaşar'ın da bir numaralı belası haline gelen Sam'in oyuncağını bulup yok etmeden, başa gelebilecek yeni belalara engel olmak mümkün değildir. Derya'yı düştüğü tuzaktan kurtarabilmekten başka bir isteği olmayan Yaşar'ın en büyük adağı, silahını gömüp sevdiğiyle birlikte sıfırdan bir hayat kurmak olacaktır.

Tanık olduğu bunca şeyden sonra Hızır ile boşanmakla ilgili kararından dönmesi beklenen Meryem ise geri adım atmayarak herkesi şaşırtır. Dostuyla düşmanıyla üyelerinin teker teker eksildiği masa, yeni bir yol çizme kararı almadan önce son kez güvenmedikleri liderleri Ünal'ı karşılarına alır. Bir güven testine dönüşen toplantıda Hızır, arkasından ölümünü planladığını bildiği Ünal Kaplan ile ilgili nihai kararı verecektir. Bu esnada yakın geçmişinden bihaber olan Tipi'nin de Kudret'in ölümcül planları arasında olabileceğini kimse tahmin edemez.

 

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