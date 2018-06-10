Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı yayınlandı! "Tutunacak tek şey var; intikam!"
Başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finali için geri sayım başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm detaylarını merak eden izleyiciler, sezon finali fragmanını araştırıyor. Yayınlanan yeni fragmanda en dikkat çeken sahne, Hızır Çakırbeyli'nin "Tutunacak tek şey var; intikam!" sözlerini sarf ettiği sahne oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. bölüm fragmanında başka neler var? Sezon finalinde neler olacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan 107. sezon finali bölümü fragmanıyla izleyicilerine heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Salı akşamları izleyicileriyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanına, Hızır Çakırbeyli'nin sözleri damga vuruyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. bölüm fragmanı...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 107. BÖLÜM FRAGMANI
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümü hafızalarda yerini korurken yeni fragman yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlandı. Aksiyon yüklü sahneleriyle dikkat çeken dizinin fragmanı yeni bölüme dair birçok önemli ipucu veriyor.
107. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 106. bölümünde, ava giderken avlanan Kudret'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Bu sayede düşmanıyla karşı karşıya gelen Tipi, nihayet aklının kabullenmediği gerçeklerle yüzleşir. Bu yeni travma ile birlikte hafızası yerine geldiğinde, eski haline dönen Tipi'yi kontrol altına almak kolay olmayacaktır. Derya ile yeni bir hayat kurabilmek uğruna silahından vazgeçen Yaşar'ın da düşmanıyla yüzleşme fırsatı bulduğunda verdiği sözden dönüp dönmeyeceği merak konusudur.
Sırasıyla Yaşar ve Hızır'ı yok etmek isteyen Sam, ölüm makinası olarak bilinen Ziya'yı daha hızlı hareket etmesi konusunda uyarır. Dost görünümlü düşmanların durmadan Cia ile yaptığı pazarlıklar, şimdiye kadar sakin ve temkinli davranan Alparslan'ın dahi sabrını taşıracaktır. Çakırbeyli hanesinde herkes tehlikede olan evliliklerin peşine düşmüşken Hızır ve Meryem inatlaşmaya devam ederler. Bu diretmeler neticesinde yeni bir hamleyle atağa geçen Meryem'in planı bu kez Hızır'ı yalnızlaştırmak üzere olacaktır.
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