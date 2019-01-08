Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam yayınlanacak mı sorusunun yanıtı, dizinin takipçileri tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Yılbaşı haftasıyla birlikte ara veren dizilerden biri de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümleriyle ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Diziseverler 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünün 22 Ocak Salı akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.
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