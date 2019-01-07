Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ne zaman yayınlanmaya başlayacak sorusunun yanıtı diziseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Her hafta salı akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bir süreliğini yayın hayatına ara verdi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Yeni bölüm ne zaman?
Ekranların aksiyon dolu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak sorusu araştırılmaya devam ediyor. Bu hafta da yayınlanmayan yeni bölüm fragmanının ardından diziseverler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayın tarihini merak etmeye başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Yeni bölüm ne zaman?
Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünün 22 Ocak Salı akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.
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