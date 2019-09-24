Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) Ünal öldü mü?
ATV ekranlarında yayınlanan ve salı akşamları izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonuyla sevenleriyle buluştu. 140. bölümü ile ekranlara geri dönen dizinin yeni bölümünde "Ünal öldü mü?" sorusu ön plana çıktı. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal karakterinin ölüp ölmediğine dair merak edilenler.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Eylül tarihinde yayınlanan yeni bölümü birçok soru işaretlerini barındırdı. Yeni bölümde Tarık Ünlüoğlu'nun hayat verdiği Ünal karakterinin ölüp ölmediği birçok kişi tarafından merak edildi. İşte, EDHO Ünal'ın akıbeti hakkında bilgiler.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosunda yer alan Tarık Ünlüoğlu geçen sezon bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Dizinin senaryosunda da rol icabı sağlık sorunları yaşayan Tarık Ünlüoğlu'nun, bir süredir akciğerlerinde sorun vardı.
Dizinin bu sezonunda ise ünlü oyuncu kadroda yer alıyor. İlerleyen bölümlerde Ünal karakterinin akıbetinin ne olacağı ise merak konusu.
TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?
Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.
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