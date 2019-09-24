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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) Ünal öldü mü?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) Ünal öldü mü?

ATV ekranlarında yayınlanan ve salı akşamları izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonuyla sevenleriyle buluştu. 140. bölümü ile ekranlara geri dönen dizinin yeni bölümünde "Ünal öldü mü?" sorusu ön plana çıktı. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal karakterinin ölüp ölmediğine dair merak edilenler.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Eylül tarihinde yayınlanan yeni bölümü birçok soru işaretlerini barındırdı. Yeni bölümde Tarık Ünlüoğlu'nun hayat verdiği Ünal karakterinin ölüp ölmediği birçok kişi tarafından merak edildi. İşte, EDHO Ünal'ın akıbeti hakkında bilgiler.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosunda yer alan Tarık Ünlüoğlu geçen sezon bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Dizinin senaryosunda da rol icabı sağlık sorunları yaşayan Tarık Ünlüoğlu'nun, bir süredir akciğerlerinde sorun vardı.

Dizinin bu sezonunda ise ünlü oyuncu kadroda yer alıyor. İlerleyen bölümlerde Ünal karakterinin akıbetinin ne olacağı ise merak konusu.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

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