Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı? Hızır saldırıyı düzenleyeni buluyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünün ardından bu hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Hızır son bölümde Ömür ve Emine'nin uğradığı saldırının ardından Hızır'ın bu olayı düzenleyen isimleri buluyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisin bu haftaki bölümünde Behram masaya dahil olurken, Hızır'ın, Meftun Ailesi ile savaşı kaldığı yerden devam ediyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler yaşandı?
Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın, yakın zamanda başına bela olabileceğini anlayan Hızır, vakit kaybetmeden harekete geçer. Hızır Ali'ye gizli bir ekip kurmasını söyleyerek verdiği önemli görevle, düşmanından bir adım önde olmayı amaçlamaktadır. Meftunlardan gelecek tehlikelere karşı kuşandığı silahların, Sevda'ya zarar verip vermeyeceği de herkes tarafından merak konusu olmuştu..
Bunca bela arasında, üretilen yeni silahın ticaretini yapmaya çalışan Hızır'ın karşısına büyük bir engel çıkar. Ağabeyinin ölüm emrini vererek edindiği düşmanı Behram, arkasındaki güçler sayesinde silahın satışına mani olacaktır. Etrafını kendi adamlarıyla donatmayı hedeflediği masanın, reisi olmaya göz diken Feyyaz ise bu düşmanlıktan nemalanma fırsatını kaçırmaz. Behram gibi bir düşmanın masadaki yerini kimse kabul etmeyecek olsa da, Hızır, şeytanla karşı karşıya gelebilmek için, onunla aynı yolda yürümesi gerektiğinin farkındadır.
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