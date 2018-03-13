Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hasan Bey'i (Ahmet Somers) kimdir?

1959 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini İzmir’de tamamladı. 1985 Haziran döneminde lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Ana Bilim Dalı Tiyatro – Oyunculuk Bölümünü bitirerek tamamladı. Lisans eğitimi sırasında, Çocuk Tiyatrosu, Çocukların Tiyatrosu, Tiyatro Pedagojisi, Kukla yapımı, Kukla oynatımı, Yaratıcı Drama, Pantomim, Slapstik (sakarlık), Eskrim, Beden dili, Gölge Tiyatrosu, Akrobasi eğitimlerini aldı. Mezun olduğu yıl, Ankara Devlet Tiyatrosu Çocuk ve Gençlik biriminde göreve başladı. Devlet Tiyatrosu Çocuk ve Gençlik biriminde Coque Ekolü’nden gelen Daniel Holliger’den Clown (palyaço), Slapstik, Jongleur, Pantomim eğitimi aldı. Ankara, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları’nda toplam 29 yıldır görev yapmaktadır. Geştalt – Yu-Ki – Grotovski – Suzuki ses ve oyunculuk teknikleri üzerinde araştırma çalışmaları yaptı.

Yurtdışında (Stuttgart’ta) otantik özelliklerini koruyarak “Madımak” adlı Köy Seyirlik Oyununun derlemesini ve rejisini gerçekleştirdi. Aynı zamanda burada kendi geliştirdiği oyunculuk yöntem ve tekniği doğrultusunda atölye çalışmaları yaptı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde üç yıl boyunca Diksiyon, Drama ve Eğitim Yöntemi Olan Dramatizasyon dersleri verdi. Uludağ Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yanı sıra üniversitenin tiyatro topluluğunu dört yıl çalıştırdı. Ayrıca birçok kurum ve kuruluşta Diksiyon, Beden Dili, Liderlik eğitimi verdi. TOBAV’da üç yıl yönetim kurulu üyeliği ve sanat yönetmenliği yaptı. TOBAV’ın birçok sanatsal organizasyonunu gerçekleştirdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Oyunculuk, Reji teknikleri, Yaratıcı Drama, Tiyatro Tarihi dersleri ve bu kurumun Okullar Genel Müdürlüğünü, Genel Sanat Yönetmenliğini iki yıl boyunca yaptı. Beş yıldır (kuruluşundan bu yana) Renault (reno) tiyatro topluluğunun (TİYATOR) Genel Sanat Yönetmenliğini sürdürüyor. Devlet Tiyatrolarında oyunlarda oyuncu ve rejisör olarak görev aldı.

Ayrıca Üniversitelerde, Kurum ve kuruluşlarda oyunculuk-yaratıcı drama ve reji teknikleri konularında atölye çalışması (workshop) gerçekleştirdi.

Oynadığı dizi film ve sinema filmleri;

Dost Eller (dizi) TRT

Dünden Yarına (dizi) TRT

Yanık Koza (dizi) Show TV

Sınıf (dizi) Show TV

Mavi Kuş (TV filmi) TRT

Vali (Sinema filmi)

Ev (Sinema filmi)

Son İstasyon (TV filmi)

HTR2B Dönüşüm (Sinema filmi)

Kurt Kanunu (dizi) TRT

Yol Ayrımı (dizi) TRT

Aşk Oyunu (Sinema filmi)

Ben Onu Çok Sevdim (dizi) ATV

Çalışkuşu (dizi) KANAL D

Hatasız Kul Olmaz (dizi) ATV

Darbe (Sinema filmi)

Yeşil Deniz (dizi) TRT

Kırık Kalpler Bankası (Sinema filmi)

Payitaht Abdülhamid (dizi) TRT