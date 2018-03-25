Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 96. bölüm fragmanında Hızır'ın acı günü
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan 96. bölüm fragmanıyla izleyicilerine yine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımına Hızır'ın gözyaşları damga vuruyor. Hızır'ın kimi kaybettiğiyse akıllarda soru işareti bıraktı. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. bölüm fragmanı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerini yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımında Meryem'in Ceylan'a oğullarını emanet etmesi oldukça dikkat çekiyor. Öte yandan yakınlarının Hızır'a baş sağlığı dilediği sahnede kimin öldüğü en çok merak edilen detay. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır ve Ünal Kaplan'ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna gelinmiş, başta Hasan'ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçmiştir. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir. Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmaz. Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan'ın hevesi kursağında kalacaktır. Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde bulacaktır.
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