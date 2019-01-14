Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta var mı sorusunun yanıtı sevilen dizinin takipçileri tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Yeni yıl itibariyle ekranlara bir süreliğine ara veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte yayın tarihi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 121. Bölümünde İlyas cezaevine nakledileceği sırada abisinin gözleri önünde defalarca bıçaklanmıştı. Bıçaklayan kişi, olayın hemen öncesinde "Hızır Çakırbeyli, Façalı Dayı diyor ki kardeşi gibi Hızır Çakırbeyli de geberecek" dedikten sonra İlyas'ı bıçaklamıştı. İzleyiciler son bölümün ardından yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyorlar. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm bu hafta var mı?
Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 22 Ocak Salı akşamı ekranlarda olacak.
İLYAS ÖLDÜ MÜ?
Çakırbeyliler'in Tuncay ve İzzet'i öldürmesinin ardından büyük bir operasyon yapıldı. Ve İlyas Çakırbeyli tutuklanarak cezaevine konuldu. İlyas'ın gece yarısı başka bir cezaevine gönderileceğini öğrenen Hızır ve Alpaslan İlyas Çakırbeli'nin ardından cezaevine koştu.
Hızır, cezaevi bahçesinin dışında beklerken İlyas elleri kelepçeli olarak nakil aracına bindirilmek üzere bahçeye çıkartıldı. İlyas Çakırbeyli, dışarda bekleyen Hızır ve Alpaslan'ı gördü. Hemen arkasında beliren bir mahkum ise "Hızır Çakırbeyli. Façalı dayı kardeşi gibi Hızır Çakırbeyli de geberecek' dedi" diye bağırdıktan sonra İlyas'ı göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Kardeşi İlyas gözlerinin önünde bıçaklanan Hızır Çakırbeyli büyük bir şok yaşadı. Peki bıçaklanan İlyas öldü mü? Saldırganın 'Façalı dayı' dediği kişi kim? Bu soruların yanıtı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 22 Ocak 2019'da ekrana gelecek olan 122. yeni bölümünde.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.
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