Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta neden yok sorusunun yanıtı diziseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Ekranların aksiyon dolu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 124. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayın akışından çıkartılan dizinin yeni bölümü hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasıyla birlikte, dizinin yeni bölümü hakkında araştırmalar başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer almayacak. Dizinin neden yayınlanmadığı hakkında kanal tarafından henüz açıklama yapılmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünün 12 Şubat Salı akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.
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