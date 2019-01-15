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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.01.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanacak mı?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanacak mı sorusu, diziyi yakından takip eden vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. İlyas Çakırbeyli'nin düştüğü pusunun ardından ağır yaralandığı son bölümün ardından gözler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanına çevrilmişti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? İşte, Çakırbeyliler'in yeni bir intikam sürecine başlayacağı dizinin yeni bölümü hakkında bazı bilgiler

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 22 Ocak Salı akşamı ekranlarda olacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çakırbeyliler'in Tuncay ve İzzet'i öldürmesinin ardından büyük bir operasyon yapıldı. Ve İlyas Çakırbeyli tutuklanarak cezaevine konuldu. İlyas'ın gece yarısı başka bir cezaevine gönderileceğini öğrenen Hızır ve Alpaslan İlyas Çakırbeli'nin ardından cezaevine koştu.

Hızır, cezaevi bahçesinin dışında beklerken İlyas elleri kelepçeli olarak nakil aracına bindirilmek üzere bahçeye çıkartıldı. İlyas Çakırbeyli, dışarda bekleyen Hızır ve Alpaslan'ı gördü. Hemen arkasında beliren bir mahkum ise "Hızır Çakırbeyli. Façalı dayı kardeşi gibi Hızır Çakırbeyli de geberecek' dedi" diye bağırdıktan sonra İlyas'ı göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Kardeşi İlyas gözlerinin önünde bıçaklanan Hızır Çakırbeyli büyük bir şok yaşadı. Peki bıçaklanan İlyas öldü mü? Saldırganın 'Façalı dayı' dediği kişi kim? Bu soruların yanıtı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 22 Ocak 2019'da ekrana gelecek olan 122. yeni bölümünde.

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