Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanacak mı sorusu, diziyi yakından takip eden vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. İlyas Çakırbeyli'nin düştüğü pusunun ardından ağır yaralandığı son bölümün ardından gözler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanına çevrilmişti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? İşte, Çakırbeyliler'in yeni bir intikam sürecine başlayacağı dizinin yeni bölümü hakkında bazı bilgiler
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 22 Ocak Salı akşamı ekranlarda olacak.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Çakırbeyliler'in Tuncay ve İzzet'i öldürmesinin ardından büyük bir operasyon yapıldı. Ve İlyas Çakırbeyli tutuklanarak cezaevine konuldu. İlyas'ın gece yarısı başka bir cezaevine gönderileceğini öğrenen Hızır ve Alpaslan İlyas Çakırbeli'nin ardından cezaevine koştu.
Hızır, cezaevi bahçesinin dışında beklerken İlyas elleri kelepçeli olarak nakil aracına bindirilmek üzere bahçeye çıkartıldı. İlyas Çakırbeyli, dışarda bekleyen Hızır ve Alpaslan'ı gördü. Hemen arkasında beliren bir mahkum ise "Hızır Çakırbeyli. Façalı dayı kardeşi gibi Hızır Çakırbeyli de geberecek' dedi" diye bağırdıktan sonra İlyas'ı göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Kardeşi İlyas gözlerinin önünde bıçaklanan Hızır Çakırbeyli büyük bir şok yaşadı. Peki bıçaklanan İlyas öldü mü? Saldırganın 'Façalı dayı' dediği kişi kim? Bu soruların yanıtı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 22 Ocak 2019'da ekrana gelecek olan 122. yeni bölümünde.
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