Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam var mı sorusunun yanıtı, diziseverler tarafından sorgulanmaya başlayan konular arasında yer almaya başladı. Son bölümde Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak için harekete geçmeyi bekliyordu. Diziseverler yeni bölümde neler yaşanacağını merak etmeye başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı sorusunun yanıtı merak edilmeye devam ediyor. Kanal tarafından yayın akışından çıkartılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlanmamıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer almayacak. Dizinin neden yayınlanmadığı hakkında kanal tarafından henüz açıklama yapılmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünün 12 Şubat Salı akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.
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