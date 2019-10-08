Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat kaçta? İşte yeni bölümde yaşanacaklar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölüm öncesinde fragman ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında yaşananlara bakıldığında tüm planların değiştiği görülüyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte yeni bölüm öncesinde meydana gelecek olayların özeti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu akşam yayınlanacak 142. bölümümde Hızır ve Meftun Ailesi'nin arasındaki gizli savaş devam ederken, masanın yeni üyesi Behram'ın, masaya dahil olması diğer üyeleri de rahatsız ediyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam saat 20:00'da başlayacak..
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