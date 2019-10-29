Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat kaçta?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam saat kaçta yayınlanacak sorusu internette aranan konular arasında yer alıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat kaçta yayınlanacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve detaylar
Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda
olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir. Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar..
Fahri ve Hurşit'in cezaevine gönderilmelerinin ardından Boran ve Behzat'ın da sorguya alınması dostlarının hayatını kendi hayatından üstün tutan Hızır'ı zor durumda bırakırken, Şahin Ağa'nın da Hızır'ın gözleri önünde gözaltına alınması en büyük yara olacaktır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını izlemek için tıklayın
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