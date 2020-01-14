Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? EDHO yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta neden yok sorusu, dizinin yayın saatiyle beraber merak konusu oldu. Diziseverlerin araştırmaları devam ederken, ATV'nin yayın akışında başka bir programa yer verildiği görüldü. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm tarihi ve bu haftaki bölümüyle ilgili ayrıntılı bilgiler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta ATV'de yayınlanan Kayserispor Fenerbahçe maçı dolayısıyla yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta yani 21 Ocak tarihinde ekranlara gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.ki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez.

Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır..