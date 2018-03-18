Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. İzleyicilerine her zaman olduğu gibi heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanında yer alan detayları merak eden ve ipucu edinmek isteyen seyirciler, yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Yayınlanan fragmanda en dikkat çeken sahne, Hızır Çakırbeyli'nin "Ben tehdit edilerek kontrol edilebilen bir adam değilim!" sözleri oldu. İşte merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 95. bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelen 94. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken yeni fragman izleyicilerle paylaşıldı. İşte fragmandan nefes kesen sahneler...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Herkesi ölümle burun buruna getiren büyük planda sona yaklaşılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey zamanlamadır. Çakırbeyli Ailesi'nin içine yerleştirilmiş düşmanlar tek tek kendini açık etmeye başlamış, Yalçın'ın ele geçirilmesiyle de önemli bilgilere ulaşılmıştır. Kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ramak kaldığını fark eden Hasan, içerideki adamlarına harekete geçme emrini verir. Hızır ise tehlikenin farkındadır, Ünal Kaplan ve Ceylan'ı dikkatli hareket etmesi uyarır. Hızır'ın göz ardı etmemesi gereken asıl şey ise şimdiye kadar gücünü küçümsediği Selda ve Candan'ın özel yetiştirilmiş tetikçiler olmasıdır.