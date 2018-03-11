Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. bölüm fragmanı yayınlandı

İlk yayınlandığı andan itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan 94. bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Dizinin yayınlanan 94. yeni bölüm fragmanında aksiyonun dozu iyice artıyor. Yayınlanan yeni fragmandan en dikkat çeken sahne Hızır Çakırbeyli’nin, söylediği ‘Zamanlamayı doğru yapmazsa, Ceylan da ben ya da Ünal Bey de ölür!’ sözleri oldu Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. bölüm fragmanında başka neler oluyor? İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerinin merakla beklediği ve yeni bölüme dair önemli ipuçları içeren 94. bölüm fragmanı....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelen 93. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken yeni fragman izleyicilerle paylaşıldı. İşte dizinin yayınlanan 94. bölüm fragmanından nefes kesen sahneler...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hızır ve Ünal Kaplan, ortak düşmanları ortaya çıkarmak amacıyla çıktıkları yolda çok önemli bir isim olan Güneş'e vararak büyük bir başarı elde etmişlerdir. Bu yolda onlara ayak bağı olan herkesin sırayla yok edilmesinin zamanı gelmiştir. Bunlardan en önemlisi, aileye sızarak Çakırbeylileri içerden bitirme görevini üstlenen Selda'dır.

Hızır'ın planlarından biri de el koydukları tırın içine saklanan Alparslan sayesinde Güneş'in mekanını belirleyip baskın yapmaktır. Tırın götürüldüğü yerin bir depodan daha fazlası olduğunu öğrenen Çakırbeyliler, ulaştıkları bu önemli bilgiyle vakit kaybetmeden harekete geçerler. Öncesinde, evde konuşulanlardan herkesin Şahin Ağa'nın mekanında toplanacağı bilgisini edinen Selda, bu bilgiyi Ekrem'le paylaşmakta geç kalmaz. Her iki tarafın da karşılıklı kuracağı pusular yüzünden yaşanacak yeni kayıplar kaçınılmaz olacaktır.