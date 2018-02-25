Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerinin beklediği gün geldi çattı. 20 Şubat Salı tarihli 91. bölümünde şaşırtıcı gelişmeleri ekrana taşıyan dizini final sahnesiyle kafalarda soru işareti bıraktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde Sedat Kalkavan’ın hayat verdiği İlker ve Kemal Başar’ın canlandırdığı Bombacı Ender’in ölümü masadaki dengeleri bir kez daha değiştirdi. Finalde Ender’in öldürüldüğü anları masaya taşıyan Hızır, savaşın büyüyeceği sinyalini verirken; Pudra Hakkı ve Ceylan arasındaki diyalog merak uyandırdı. Peki Hızır, Ceylan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? Ceylan, kendi imkanlarıyla mı kaçacak? Tüm bu soru işaretleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. bölümünde belli olacak.



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı genellikle pazar günleri yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehir taciri Pudra Hakkı'nın mekanına bomba koymak üzere yola çıkan Çakırbeyliler, gittikleri yerde Şahin Ağa'nın sürpriziyle karşılaşmışlardır. Servet'in patlaması engellenemez bombasıyla mekanda sıkışıp kalan İlyas, Alparslan ve dostlarının oradan kurtulması için bir mucizeye ihtiyaç vardır. Davut'un, devleti uğruna kendini yok etmesiyle başlayan büyük planının bir parçası olmaya razı gelen Hızır, düşmanıyla uzlaşmaya yanaşmaz. Hızır'ın, dostlarının ölümüne göz yummasını bekleyen Hakkı ise hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalacaktır.