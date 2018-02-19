Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. bölüm fragmanında bomba geri sayıma geçti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Hızır, Hakkı'nın muhasebecisini alarak ailesinin tehlikeye girmesine neden olmuştur. Meryem ve Ömer'i canı pahasına koruyan Hurşit'in durumu ağırdır. Hastaneden gelecek iyi haberi bekleyen Hızır, diğer taraftan ona rest çeken Şahin Ağa'nın başına buyruk hareket edip kendini tehlikeye atmasından korkmaktadır. Girişeceği savaşta Yaşar ile birlikte hareket etmeyi planlayan Şahin Ağa'yı kararından döndürmek mümkün olmayacaktır. Ekrem, Ünal ile yaptığı toplantıda uzlaşmaya gitmek gerektiğini yineleyerek, Hakkı üzerinden çevirdiği oyununa devam eder. Ünal, Hızır'ı büyük planlarının ortaya çıkmaması için ikna etmek zorundadır. Hızır'ın Servet'e hazırlattığı bomba ise beklenen uzlaşmanın zor olacağının kanıtıdır.

Dizinin yeni bölüm fragmanında ise beklenmedik olaylar üst üstte geliyor. Hızır'dan habersiz imalathaneye operasyon düzenleyen Şahin Ağa ve onun adamları yakalanıyorlar. Bu sırada Servet'in yaptığı bombayı imalathaneye yerleştiren Hızır'ın adamı bombayı çalıştırıp mekandan çıkacağı sırada yakalanıyor.

Tüm bunlar yaşanırken, Hızır, Hakkı, Ünal ve Ekrem uzlaşmak için toplantı yapıyorlar. Hakkı'nın tehditlerine aldırış etmeyen Hızır, konuşmanın sonunda Hakkı'nın boğazına sarılıyor.

Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde başka neler yaşanıyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar