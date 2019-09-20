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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
20.09.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon fragmanı yayınlandı! EDHO ne zaman başlıyor?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon fragmanı yayınlandı! EDHO ne zaman başlıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonda ekranlara geleceği ilk görüntüler dün akşam yayınlandı. Dizinin fragmanında dikkat çeken isimler var. İzleyiciler EDHO ne zaman sorusunun cevabını internette ararken, dün yayınlanan fragman ile dizinin takipçilerinin merakı biraz olsun dinmiş oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 5. sezonu ne zaman başlayacak sorusu cevap ararken, dizinin yeni sezonu için yayınlanan fragmanda dikkat çeken değişiklikler var. Özellikle oyuncu kadrosunda yeni isimlerin eklendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon oldukça hareketli sahnelerle dolu.. 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanında Burak Sergen, Naz Elmas ve Selda Alkor'un kadroda olması en dikkat çeken gelişmelerin arasında yer alıyor.

Yeni sezonda Çakırbeyli'lerin artık daha güçlü bir düşmanı olduğu görülüyor. Dizinin başlayacağı tarih henüz duyurulmazken, fragmanın sonunda çok yakında ibaresi bulunuyor.

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