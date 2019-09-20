Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon fragmanı yayınlandı! EDHO ne zaman başlıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonda ekranlara geleceği ilk görüntüler dün akşam yayınlandı. Dizinin fragmanında dikkat çeken isimler var. İzleyiciler EDHO ne zaman sorusunun cevabını internette ararken, dün yayınlanan fragman ile dizinin takipçilerinin merakı biraz olsun dinmiş oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 5. sezonu ne zaman başlayacak sorusu cevap ararken, dizinin yeni sezonu için yayınlanan fragmanda dikkat çeken değişiklikler var. Özellikle oyuncu kadrosunda yeni isimlerin eklendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon oldukça hareketli sahnelerle dolu..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanında Burak Sergen, Naz Elmas ve Selda Alkor'un kadroda olması en dikkat çeken gelişmelerin arasında yer alıyor.
Yeni sezonda Çakırbeyli'lerin artık daha güçlü bir düşmanı olduğu görülüyor. Dizinin başlayacağı tarih henüz duyurulmazken, fragmanın sonunda çok yakında ibaresi bulunuyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz— Eşkiyatv (@eskiyatv) September 19, 2019
5.Sezonu ile yakında atv'de. #edho pic.twitter.com/PKEH6YaK8F
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle