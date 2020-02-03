Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm fragmanı yayınlandı.. Hızır'ın yeni düşmanları!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Hızır'ın, Tufan ile olan savaşı yeni bir boyut kazanıyor. Tufan'ın yurt dışından gelen akrabaları Hızır'a meydan okurken, Hızır her geçen gün daha çok düşman ile baş başa kalıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 155. bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte detaylar
Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır. Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır.Dost düşman birbirine girmiş ve masanın dertleri günden güne artmışken Tufan'ın akrabası olan Bicolar da aynı amaç etrafında tekrar bir araya gelerek Hızır'ın karşısına dikilmiştir. Diğer yandan Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli olur. Feyyaz'ın varlığının büyük bir tehdit oluşturduğunu henüz bilmeyen Hızır, asıl düşmanının burnunun dibinde olduğundan da bihaberdir. Sevdiklerinin kaybına alışmaktansa, onlarla beraber olmak arzusu, yapacağı ölümcül planda etkili olacaktır. Herkes Hızır'ın kendini hedefe koyacağı planın karşısında dursa da o bildiğinden şaşmaz. Hızır'la aynı duygularla hareket eden Tipi de bu planın bir parçası olmak için elinden geleni yapacaktır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz— Eşkiyatv (@eskiyatv) February 2, 2020
155.bölüm fragmanı #edho pic.twitter.com/UX6NOh8teA
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