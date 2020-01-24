Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.. Ya sen, ya ben!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümün final sahnesinde izleyenleri ağlatan anlar yaşanmış, uzun süredir dizide olmayan Meryem karakterinin geri döneceği iddia edilmişti. İddialar kısmen doğru çıkmış ve Meryem yaşamını yitirmiş olarak yurt dışından dönüşmüştü. Herkeste şok yaratan bu sahnenin ardından yeni bölüm fragmanında neler yaşanacağını merak ediliyordu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte detaylar..

Yeni bölüm fragmanında Tufan ve Hızır arasındaki konuşma dikkat çekerken, Tufan'ın ya sen, ya ben resti dikkat çekiyor.