Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm fragmanı yayınlandı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu hafta yayınlanacak bölümünden sahnelerin özetlendiği fragman yayınlandı. Altan ve Hızır arasındaki savaş artarak devam ederken, yeni bölümde farklı gelişmelerin olduğu görülüyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanacak 148. bölümü öncesinde fragman ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde Altan yeni planlar yapmaya devam ediyor. Bu arada Hızır'da, Altan'a karşı bir tuzak hazırlıyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını izlemek için tıklayın
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