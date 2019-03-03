Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 127. bölüm fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragmana Hızır Çakırbeyli'nin, 'Evet doğru aynı masada oturuyoruz ama bana ihanet ettin!' sözleri damga vuruyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. bölüm fragmanında başka hangi detaylar dikkat çekiyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak?
Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm detaylarını merak eden izleyiciler fragmanı araştırıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelen 126. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken yeni fragman izleyicilerle paylaşıldı. İşte fragmandan nefes kesen sahneler...
FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Yorumları Göster
Yorumları Gizle